В Тюменской области распродают машины скорой помощи и автобус

Департамент имущественных отношений Тюменской области выставил на торги семь автомобилей скорой помощи, автобус ПАЗ, Газ-3102 и ГАЗ-2217, участвовать в них могут как юрлица, так и обычные граждане.

"Продажа пройдет посредством публичного предложения, то есть с последовательным снижением цены до минимальной цены (цены отсечения). Скидка на автотранспорт может составить до 50 %. Заявки на участие в торгах принимаются по 29 июля на электронной площадке lot-online.ru. И, что важно, стать участником торгов может как юридическое, так и физическое лицо", - отмечается в сообщении.

Машины скорой помощи 2011-2014 г.в. находятся в Тобольске, минимальная цена - от 106 до 134 тыс. рублей, автобус в Каменке 2002 г.в. предлагается по цене от 102 000 рублей. Подробности здесь.