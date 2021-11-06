Два участка в Тюмени выставят на аукцион

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Два земельных участка под размещение торговых объектов в Калининском округе Тюмени выставят на аукцион 12 ноября. До 8 ноября необходимо подать заявку на участие, сделать это можно на портале ДОМ.РФ.

Общая площадь участков — 0,68 га. Они расположены на улице Современной. В километре проходит тюменская окружная дорога, в 4 - находится международный аэропорт Рощино. Территория рядом с участками застроена в основном частными домами. Начальная цена лота составляет 9,8 млн рублей.

Напомним, земельными участками, находящимися в федеральной собственности и не используемыми правообладателями, занимается госкомпания ДОМ.РФ с 2008 года, пишет ИА "Тюменская линия".