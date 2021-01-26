В Тобольске выставили на продажу оздоровительный комплекс из 16 зданий

В Тюменской области в рамках проекта "Объекты реновации" продается оздоровительный комплекс "Радужный", расположенный в 30 километрах от Тобольска.
На территории комплекса расположены спальные корпуса, клуб-столовая, банный комплекс, медицинский корпус, есть открытая спортивная площадка и свой пляж у водоема, проведено благоустройство.
Всего насчитывается 16 зданий и сооружений, обеспечивающих инфраструктуру оздоровительного комплекса, и один недостроенный хозяйственный комплекс. Общая площадь всех строений — почти 5 тысяч квадратных метров.
Лот будет реализован через аукцион. Торги пройдут в онлайн-формате 24 февраля, подать заявку на участие можно до 17 февраля включительно. Начальная цена объекта — 20 139 819 рублей, задаток составит 20 % от стартовой цены.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru