В Тюмени проведут еще один аукцион по комплексному развитию городских территорий

Тюмень является одним из первых городов, где заключен договор на комплексное развитие застроенных территорий. До конца этого года будет проведен второй аукцион по КРТ, сообщил глава города Руслан Кухарук в своем Instagram-аккаунте.
Сегодня на заседании Совета по вопросам развития местного самоуправления, которое провел полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, главы областных столиц УрФО обсудили реализацию в своих городах пилотных проектов по комплексному развитию территорий.
Тюмень с 2012 года реализует проекты развития застроенных территорий (РЗТ). Было заключено 16 договоров (общей площадью 70,6 га). Инвесторы проводят реновацию и расселяют людей из аварийного фонда. На сегодня осуществлен снос 69 многоквартирных домов (15 856,1 кв. м) и 65 домов частного сектора (3734 кв. м). Реализация нового закона о комплексном развитии территорий (КРТ) позволяет задействовать новые механизмы вовлечения земельных участков для будущего строительства, отметил в посте Руслан Кухарук.
"Тюмень является одним из первых городов, где заключен договор на комплексное развитие застроенных территорий. Застройщиком в рамках данного договора подготовлен и презентован мастер-план территории микрорайона "Тура", в котором проработаны вопросы организации дворовых территорий и общественных пространств. До конца 2021 года будет проведен второй аукцион по КРТ, в рамках которого предусматривается вопрос расселения аварийных домов по ул. Ставропольской, 1 и ул. Жуковского, 28", - сообщил глава города.
Владимир Якушев призвал глав обратить особое внимание на четкое администрирование всех процессов: необходимо провести собрания с собственниками, заручиться их поддержкой, обеспечить соблюдение их жилищных прав, рассказать о преимуществах такого решения, найти и проработать экономику проекта с инвесторами.
По словам Руслана Кухарука, в муниципалитетах Уральского федерального округа намечено к реализации 103 проекта комплексного развития территорий с градостроительным потенциалом 6,3 млн квадратных метров жилья.
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