Более 35 миллионов рублей заплатят переработчики за тюменское вторсырье

11:23 06 мая 2019
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Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Тюменской области получил 35,5 млн рублей от продажи вторсырья.

Первый открытый аукцион Тюменское экологическое объединение провело в начале апреля. Тогда предприятие на торги выставило более 10 видов сырья. Основными покупателями стали местные компании, однако производители из соседних регионов также проявили интерес к торгам: по некоторым лотам стоимость увеличивалась в несколько раз от заявленной начальной стоимости.

На данный момент можно говорить о востребованности таких видов вторичного сырья, как ПЭТ, пленка, бумага, канистры и флаконы ПНД, отмечают в пресс-службе Тюменского экологического объединения.

Теги: аукцион , местные производители , мусор , переработка , ТЭО , экология
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