Офисное здание в Тюмени уйдет с молотка в 30 раз дешевле

В Тюмени с огромным дисконтом выставлена на продажу часть офисных помещений на улице Аккумуляторная, 1 площадью 783 квадратных метра.

Продажа помещения будет проходить в виде аукциона. Начальная цена лота составляет всего 999 000 рублей, или 1 264 рубля за 1 квадратный метр.

Эта цена фактически в 30 раз дешевле его реальной рыночной стоимости.

Коммерческие помещения располагаются на первом, втором или цокольном этажах 4-этажного кирпичного здания. В ассортименте представлены офисы от 11 кв. м до 782,7 кв. м. Возможно объединение, приобретение по частям или целиком. Для большинства помещений предусмотрено место для размещения рекламных конструкций (вывесок) на фасаде здания.

Торгово-офисный центр расположен в перспективном районе "Дом Обороны" в 10 минутах езды от центра Тюмени. Здание имеет хорошую инвестиционную привлекательность и находится на первой линии одной из главных улиц города, что обеспечивает постоянный транспортный и пешеходный поток. Отличительной особенностью является благоприятная транспортная инфраструктура, отсутствие пробок и просторная парковка на 50 машиномест рядом со зданием.

В шаговой доступности остановки более 20 маршрутов транспорта, жилые дома и объекты соцкультбыта.

Стоит отметить, что предлагаемые помещения полностью готовы к эксплуатации: чистая современная отделка, охранная и пожарная сигнализация, также имеются телефон, интернет, приборы учёта воды, тепла. Имеется центральная канализация и отопление.

Исходя из своего хорошего размещения и многофункциональности, данное здание идеально подходит для размещения арендного бизнеса.

Информацию о проведении аукциона можно найти на сайте Российского Аукционного дома. Он состоится 17 мая.

Телефон ответственного сотрудника для подачи документов и получения более детальной информации – 8 922 042 86 79.