Деревянный особняк в центре Тюмени выставили на продажу

В Тюмени на улице Комсомольской, 6 продаётся двухэтажный деревянный дом С.Г. Селеверстова — Л.Х. Брандта, начальная цена лота - около 17 млн рублей.

"Здание является объектом культурного наследия регионального значения, представляя ценность как уникальный образец деревянной архитектуры Тюмени. Поэтому новому собственнику предстоит провести ряд работ для сохранения этого объекта", - сообщает департамент имущественных отношений Тюменской области.

Про прием заявок и прочее можно узнать здесь.