Деревянный особняк в центре Тюмени выставили на продажу

В Тюмени на улице Комсомольской, 6 продаётся двухэтажный деревянный дом С.Г. Селеверстова — Л.Х. Брандта, начальная цена лота - около 17 млн рублей.
"Здание является объектом культурного наследия регионального значения, представляя ценность как уникальный образец деревянной архитектуры Тюмени. Поэтому новому собственнику предстоит провести ряд работ для сохранения этого объекта", - сообщает департамент имущественных отношений Тюменской области.
Про прием заявок и прочее можно узнать здесь.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru