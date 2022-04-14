Деревянный особняк в центре Тюмени выставили на продажу

10:23 14 апреля 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюмени на улице Комсомольской, 6 продаётся двухэтажный деревянный дом С.Г. Селеверстова — Л.Х. Брандта, начальная цена лота - около 17 млн рублей.

"Здание является объектом культурного наследия регионального значения, представляя ценность как уникальный образец деревянной архитектуры Тюмени. Поэтому новому собственнику предстоит провести ряд работ для сохранения этого объекта", - сообщает департамент имущественных отношений Тюменской области.

Про прием заявок и прочее можно узнать здесь.

Теги: недвижимость , памятники архитектуры , торги
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2022