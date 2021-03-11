Тюменским предпринимателям стоит следить за новшествами в законодательстве

С начала года постепенно вступают в силу нововведения, которые влияют на работу многих предприятий, так как касаются бухгалтерского учета, отчетности, налогообложения, трудового законодательства и электронного документооборота. Подробнее о том, как будут осуществлять свою деятельность бизнес и физлица, — в обзоре от экспертов "Русской Компании".

Налогообложение и бухгалтерия

В этой части в первую очередь изменения коснулись налога на прибыль. Теперь нужно сдавать новую форму декларации. Изменения внесены Приказом Федеральной налоговой службы (ФНС) от 11.09.2020 № ЕД-7-3/655. Также в Налоговом кодексе (НК РФ) появился порядок распределения прибыли компании, которая имеет обособленные подразделения и по некоторым операциям имеет право платить налог на прибыль по пониженной ставке. Такой порядок применялся и до внесения изменений в Налоговый кодекс. Теперь его закрепили в пункте 2 статьи 288 НК РФ.

Также согласно Приказу Минфина от 04.12.2018 № 248н. нужно отражать в балансе данные о размерах полученной, использованной и оставшейся в распоряжении организации государственной помощи.

С 1 января 2021 года меняется налогообложение для IT-компаний. Не будет облагаться НДС передача исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, включенные в Единый реестр российских программ, в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним, за исключением случаев, когда такие программы предназначены для распространения рекламной информации (Закон от 31.07.2020 № 265-ФЗ, п. 1 ст. 1).

Появились новые льготы для IT сферы. Компании, работающие в этом направлении, получили право платить налог в размере 3% в федеральный бюджет и 0% - в региональный. Но право на столь низкую налоговую ставку имеют не все. Соотносима ли льгота к вашей компании, нужно уточнить дополнительно. Изменения вступили в силу с 1 января 2021 года и сформулированы в Законе от 31.07.2020 № 265-ФЗ.

Что касается упрощенки, то с 1 января текущего года после превышения лимита по доходам в 150 млн рублей или лимита по численности персонала в 100 человек компания не теряет право на применение упрощенной системы налогообложения (УСН). У такого предприятия есть право работать на УСН до достижения планки по доходам в 200 млн рублей и численности персонала в 130 человек. Это прописано в Законе от 31.07.2020 № 266-ФЗ.

Для ИП продлили налоговые каникулы до 2024 года. Для этого должны быть выполнены условия: в регионе принят закон о каникулах, ИП зарегистрирован после принятия данного закона и ведет деятельность в льготной отрасли (Закон от 31.07.2020 № 266-ФЗ).

Ужесточается контроль за наличными расходами. Под регулирование теперь попадают почтовые переводы на сумму от 100 тыс. рублей, лизинговые платежи на сумму от 600 тыс. рублей. Ранее такие операции банками не контролировались (Закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ).

Электронный документооборот

Продолжается переход на электронный документооборот, начатый в прошлом году. Появятся организации, которые смогут подтверждать действительность электронных подписей, проверять полномочия участников электронного взаимодействия и все квалифицированные сертификаты на соответствие нормативным правовым актам. Закон от 27.12.2019 № 476-ФЗ вступил в силу частично с 1 января, частично заработает с 1 апреля.

Все организации, в том числе и малые предприятия, обязаны сдавать бухгалтерскую отчетность в электронном виде. Для тех, кто не хочет или не может позволить себе покупку программы по сдаче отчетности, появится возможность заполнить отчетность через личный кабинет на сайте ФНС.

Изменены правила проведения налогового мониторинга. В НК РФ появится норма, согласно которой решения о приостановлении операций по счетам в банке организации принимаются налоговым органом, проводящим налоговый мониторинг. Также установлена возможность автоистребования недостающих документов через информационные системы организации. Закон от 29.12.2020 № 470-ФЗ вступает в силу поэтапно: с 29 декабря 2020 года по 1 июля 2021 года.

Изменения правил участия в тенденых поставках

С 1 января 2021 года оператор электронной площадки будет обязан предоставить заказчику информацию о привлечении участника закупки к административной ответственности за совершение административного правонарушения согласно постановлению Правительства РФ от 18 июля 2019 г. № 917.

Теперь заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок в электронной форме при условии, что начальная цена контракта не превышает 3 млн рублей. При этом годовой объем закупок не должен превышать 10% совокупного годового объема закупок заказчика.

Малые закупки "с полки", предусмотренные пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, (те, предел по которым раньше составлял 100 тыс. рублей, а сейчас — 600 тыс. рублей) с 1 апреля 2021 года можно будет осуществлять в электронной форме с использованием электронной площадки на сумму, не превышающую 3 млн рублей.

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