Альберт Суфианов: специализированная и высокотехнологичная помощь должна быть для пациентов максимально доступной

Представители тюменских лечебных учреждений собрались в Федеральном центре нейрохирургии Тюмени 26 февраля, чтобы обсудить вопросы развития организации медицинской помощи.

Главный вопрос, который стоял перед собравшимися, – эффективность взаимодействия поликлиник и больниц с ФЦН при направлении пациентов, имеющих соответствующие показания, на первичную консультацию в центр, а также при передаче их на диспансерное наблюдение после операций и при получении повторных направлений в центр.

"Для пациентов Тюмени и Тюменской области наш центр всегда открыт в первую очередь. Самое важное, чтобы специализированная и высокотехнологичная нейрохирургическая помощь была максимально доступной, то есть, оказывалась в кратчайшие сроки, насколько это необходимо. С нашей стороны для этого созданы все условия:разработана система контроля качества, я и мои заместители решают многие вопросы. Лично я всегда готов к обсуждению проблем и сложных ситуаций", - сказал главный врач ФЦН, профессор Альберт Суфианов.

Отметим, что в прошлом году в Федеральном центре нейрохирургии было проведено почти 3,9 тысячи операций. За пять лет количество ежегодно проводимых операций выросло на 800 случаев. При этом число высокотехнологичных медицинских операций увеличилось на 350.

Количество принимаемых пациентов растет с каждым годом, это становится возможным благодаря постоянному совершенствованию технологий, внедряемых в ФЦН, а также эффективной работе сотрудников, которые набираются опыта как за операционным столом, так и во время интенсивных образовательных курсов.

Подробно о возможностях и развитии центра гостям рассказал заместитель главного врача по перспективному развитию ФЦН Андрей Машкин. На вопросы по поводу оформления пациентов при направлении в Федеральный центр нейрохирургии ответил заместитель главного врача по медицинской части Сергей Костарев. Также участники встречи осмотрели детское отделение и недавно открытый в центре кабинет ЭЭГ-мониторинга, уникальный для региона, его представила врач-невролог, эпилептолог НХО №1 ФЦН Тюмени Ольга Клименко.

"ЭЭГ-мониторинг – единственный эффективный способ поставить точный диагноз и назначить правильное лечение пациентам с подозрением на эпилепсию. Лучшее современное оборудование, которым оснащен кабинет, поможет врачам качественно улучшить диагностику, а от этого напрямую зависят шансы на выздоровление", - рассказала она.

Идея расширить возможности обследования людей с подозрением на заболевание эпилепсия, сделать эту услугу более доступной появилась, когда был создан депутатский проект "Жизнь в ясном сознании" партии "Единая Россия", который курирует Альберт Суфианов.

"Руководители тюменских медицинских учреждений сегодня увидели, насколько это уникальный центр, и какое счастье, что он расположился именно в Тюмени. ФЦН располагает большими возможностями оказания помощи пациентам нейрохирургического профиля. Мы обсудили вопросы взаимодействия, посвященные тому, как сделать нашу совместную работу на всех уровнях более эффективной, чтобы пациент как можно скорее попал в специализированное учреждение", - отметила председатель комитета по развитию организации медицинской помощи департамента здравоохранения Тюмени Ольга Андреева.