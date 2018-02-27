Кинотеатр "Атмос Синема" проводит невероятный КИНОквест

Хочешь получить билет на предпремьеру фильма "Пассажир" 7 марта? Стань участником квест-приключения в группе Вконтакте https://vk.com/ atmos.cinema - выиграй пригласительный и главную награду: абонемент на 10 фильмов!

Жми на ссылку: https://vk.com/atmos. cinema?w=wall-69908521_4151 и становись участником захватывающего приключения. До старта осталось совсем немного.

А ты готов найти Принн?

Кинотеатр "Атмос Синема"

Тимофея Чаркова, 60

ТРЦ "Тюмень Сити Молл"

8 (3452) 21-74-74

www.atmoscinema.ru