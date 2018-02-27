Кинотеатр "Атмос Синема" проводит невероятный КИНОквест

17:32 27 февраля 2018
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Хочешь получить билет на предпремьеру фильма "Пассажир" 7 марта? Стань участником квест-приключения в группе Вконтакте https://vk.com/ atmos.cinema  - выиграй пригласительный и главную награду: абонемент на 10 фильмов! 

Жми на ссылку: https://vk.com/atmos. cinema?w=wall-69908521_4151  и становись участником захватывающего приключения. До старта осталось совсем немного.

А ты готов найти Принн?

Кинотеатр "Атмос Синема"

Тимофея Чаркова, 60

ТРЦ "Тюмень Сити Молл"

8 (3452) 21-74-74

www.atmoscinema.ru

Теги: кино
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