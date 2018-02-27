Директора ОАО "Тюменьпромвентеляция" обвиняют в долгах перед работниками и налоговой

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя ОАО "Тюменьпромвентеляция", который обвиняется в сокрытии денег от налоговой и долгах по зарплате перед 49 сотрудниками.

У руководителя предприятия была просроченная задолженность по уплате налогов и сборов в бюджет в размере 5 млн рублей. Как установило следствие, он открыл дополнительные расчетные счета в одном из тюменских банков, где в 2016 году получал деньги от контрагентов в обход счетов организации, с которых должно были списать задолженность. Сумма сокрытых налогов составила более 3,5 млн рублей.

С января 2016-го по май 2017 года руководитель ОАО "Тюменьпромвентеляция частично и полностью не выплачивал зарплату 49 работникам. Общая сумма долга составила более 7 млн рублей.

Как сообщили в СУ СК по Тюменской области, в ходе расследования уголовного дела директор частично погасил долги по заработной плате. На его имущество был наложен арест на сумму 1,5 млн рублей. Вскоре дело разберет суд.