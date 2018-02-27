Реабилитационный центр для детей "Семья" приглашает тюменцев на мастер-классы

Творческие и образовательные площадки для семей и детей откроются в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних "Семья" 28 февраля. С 17:00 до 19:00 по адресу: пр. Геологоразведчиков, д.14а будут проведены мастер-классы для детей и взрослых по изготовлению красочных открыток. Для юных поварят будет работать кулинарная мастерская, на которой все желающие смогут приготовить вкусный десерт и фруктовый салат. Кроме того, для детей с ограниченными возможностями здоровья будут проходить занятия в рамках работы Мультицентра социальной и профессиональной интеграции для детей подростков с ОВЗ "РАСтем" (необходима предварительная запись по тел. 20-14-47 – Наталья Филимонцева).

На улице Амурская, 150 жителей города ожидают необычный тренинг по развитию семьи "Семейный коллаж" от ведущего психолога Центра, кулинарная студия и увлекательные мастер-классы по изготовлению настенного панно и кормушек.

Жителей микрорайона Мыс ждут по адресу улица Ермака, д. 1а, где взрослые и дети смогут принять участие в мастер-классах и обучающих занятиях по созданию подарочных открыток и поделок своими руками.

Мастер-классы под общим названием "Калейдоскоп событий" приурочены к Дню защитника Отечества и Международному женскому дню и будут проходить вплоть до 8 марта. Стартом праздничных мероприятий на базе Центра послужило проведение торжественного поздравления мальчиков, проживающих в Центре "Семья" и мужчин-сотрудников, которое состоялось 22 февраля на базе филиала Центра "Дом социальной реабилитации семей и детей "Борки". Гостей праздника ждало множество спортивных состязаний, конкурсно-развлекательная программа, праздничный концерт и множество сюрпризов. Одним из подарков для ребят, проживающих в филиале, стало открытие новой столярной мастерской, в которой они смогут развивать свои навыки в обработке дерева и создавать разнообразные поделки и предметы интерьера.

Помимо этого, в "Лавке добра" центра "Семья" в рамках акции "Равнение на мужчин" до 28 идет сбор вещей для мужчин – одежды, обуви, предметов гигиены.