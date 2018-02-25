Выставку в областной думе посвятили Тюменскому району

Выставка произведений изобразительного искусства, созданных жителями Тюменского района, открылась в Тюменской областной думе. Она приурочена к 95-летнему юбилею муниципального образования и называется "Мой край родной".

На выставке представлены работы как профессионалов, так и любителей, выполненные в разной технике. Главное, что их объединяет – любовь к родному краю. Сотрудники и гости облдумы могут посмотреть на художественные работы студии живописи "Вдохновение", учащихся и педагогов Боровской Детской школы искусств "Фантазия", в том числе созданные в рамках проекта "Боровские передвижники".

Творения молодых преподавателей школы искусств "Фантазия" Алены Головырских и Александра Тимкина, их коллеги Марии Прохоровой приковывают взгляды гостей выставки. Их картины выставлены в Государственном художественном музее города Ханты-Мансийска, в Новосибирской художественной галерее, Томском областном художественном музее, Елабужском государственном историко-архитектурном музее, художественном музее-заповеднике Республики Татарстан, Курганском областном художественном музее, Тюменском музейно-просветительском объединении, в частных коллекциях России, Казахстана, Германии, Испании, Италии и Англии, пишет "Мегатюмень".

На открытии экспозиции автор Алена Головырских отметила, что здесь представлены работы учащихся младших и старших классов отделения изобразительного искусства. "Ребята особое внимание уделили созданию перспективы композиции, передаче состояния атмосферы воздушной и световой среды. Величественность пейзажа они подчеркивают цветовой гаммой, насыщенной темно-синими, сине-голубыми и сияющими белыми тонами. Это создает ощущение холодной, величавой торжественности, звенящей тишины и покоя", - прокомментировала она.

Всего на выставке "Мой край родной" в Тюменской областной Думе представлено 52 работы.