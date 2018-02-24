Молодые тюменки побывали в роли призывников

Тюменские студентки приняли участие в проекте "Мама, я ушла в армию", который провели 20 февраля при поддержке Центра допризывной подготовки "Аванпост". Четыре отважные участницы пробовали свои силы в прохождении полосы препятствий, стрельбе, прыжках с парашютом и строевой подготовке.

Испытания для молодых тюменок были не менее сложными, чем для воспитанников Центра "Аванпост". Девушки в полном снаряжении прыгали с высоты 25 метров, играли в пейнтбол, преодолели сложную полосу препятствий. Как отметили организаторы, по статистике из 10 парней с парашютной вышки прыгают только восемь. Девушки все смогли преодолеть свой страх и справились с заданием, совершив по два прыжка каждая, пишет "Мой портал".

"Это необычный опыт, преодоление себя и своего страха. Я очень боялась прыгать с высоты, но после того, как совершила этот шаг в воздух, поняла, что хочу попробовать настоящий прыжок с парашютом", – рассказала Наталья Полтавенко.