Тюменские студенты отправятся на стройку "Мирный атом"

Около 700 студентов со всей России поедут летом 2018 года работать на Всероссийской студенческой стройке "Мирный атом", в том числе и из Тюменской области, пишет "Тюменская линия".

Как пояснила комиссар Тюменского регионального отделения МООО "Российские студенческие отряды" Елена Доценко, от региона примут только один отряд – таковы условия "Роастома". Заявки студенческих отрядов на право участия в стройке "Мирный атом" принимаются до 19 марта включительно. Итоги конкурса подведут 25 марта.

"Госкорпорация "Росатом" хорошо платит, хорошие условия по проживанию, питанию, комиссарская работа там поставлена. Туда хотят поехать многие отряды, они стали жестче выбирать тех, кого возьмут на работу", - рассказала Елена Доценко.

Два года подряд в Озерске работал тюменский ССО "Универсал". Ребята остались благодарны за возможность заработать и отдохнуть, заверяет комиссар тюменских студотрядов.