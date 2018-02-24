Тюменская команда "Наполеон Динамит" выступит в Высшей лиге 1 марта

Сборная Тюменской области "Наполеон Динамит" сыграет в третьей игре 1/8 финала Высшей лиги КВН – 2018 1 марта. Конкуренция серьезная: соперниками наших кавээнщиков стали команды "Русская дорога" из Армавира, "Борцы" из Сургута, "Морская Академия" из Мурманска и "Раисы" из Иркутска, пишет "Тюменская линия".

"Что касается конкурентов, то команды хорошие: каждая по-своему интересная, игра будет мощная, самая сильная из всех 1/8 по составу", - высказал мнение участник команды "Наполеон Динамит" Евгений Хохлов.

Команды сыграют три конкурса: приветствие, биатлон и музыкальный фристайл. Первая игра 1/8 финала "вышки" прошла 13 февраля. В эфире Первого канала она выйдет 18 февраля в 22 часа 30 минут. По результатам игры в 1/4 финала прошли команды: "Планета Сочи" (Сочи), сборная Забайкальского края (Чита) и сборная Великобритании (Лондон).

Вторая игра определила сильнейших в юморе 17 февраля. Лидерами стали "Плюшки имени Ярослава Мудрого" (Тверь), вслед за ними в 1/4 вышли Сборная бывших спортсменов (Пермский край) и "Без консервантов" (Санкт-Петербург).

Дополним, заключительная четвертая игра 1/8 сезона пройдет 16 марта. В ней сыграют команды "Вятка" (Киров), "Так-то" (Красноярск), "НАТЕ" (ст. Брюховецкая, Краснодарский край), Сборная МВД "Подъем" (Москва), "Будем дружить семьями" (Русский сыр, Москва).