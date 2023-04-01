Официальная лига КВН ЗАПСИБ стартует в Тюмени

2 апреля в Тюмени стартует официальная лига КВН "ЗАПСИБ". Победитель получит возможность отправиться на международный фестиваль команд "КиВиН" в Сочи и попасть в Высшую лигу КВН.

Чемпионы "ЗАПСИБа" 2022 года - "Джентльмены удачи" из Кургана - уже успешно выступили в 1/8 финала нынешнего сезона и прошли в следующий тур.

В этом году в "ЗАПСИБ" хотят попасть команды из разных городов: "Зачетная неделя" из Кургана, "Обское море" из Новосибирска, "Оля как всегда" из Самары, "Цветной бульвар" и "Так, стоп" из Тюмени и другие.

Фестиваль пройдет во дворце "Пионер", начало в 19:00. Билеты есть в продаже, сообщает Вслух.ру.