Тюменские школьники с удовольствием играют в КВН

В 2023 году в лиге КВН "Тюмень" проходит 32-й сезон игр.
Студенческие команды открыли сезон 28 февраля, для детских команд он начнется 5 апреля фестивалем во Дворце творчества и спорта "Пионер".
В школе КВН центра "Авангард" для младших и старших учащихся из 25 школ Тюмени юмор стал стимулом для творческого развития.
– Придумать удачную шутку сложно, ведь это особый жанр, требующий фантазии и внимания к деталям, – рассказала директор лиги КВН "Тюмень" Лариса Антропова. – То, что зрители видят на сцене, лишь вершина айсберга, от глаз скрыта огромная работа ребят.
Важная для ребят-кавээнщиков способность – готовность к импровизации. Участники клуба часто играют в импровизационный конкурс "Разминка", в котором нужно придумать шутки за 30 секунд, здесь и сейчас. Для ребят постарше проводят конкурсы "Ситуация", когда участники должны разыграть сценку: как в жизни.
В День смеха участники клуба подшучивают друг над другом, родными и друзьями. Шутки как подарки, говорит молодежь.
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