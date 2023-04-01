Тюменские школьники с удовольствием играют в КВН

08:34 01 апреля 2023
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В 2023 году в лиге КВН "Тюмень" проходит 32-й сезон игр.
Студенческие команды открыли сезон 28 февраля, для детских команд он начнется 5 апреля фестивалем во Дворце творчества и спорта "Пионер".

В школе КВН центра "Авангард" для младших и старших учащихся из 25 школ Тюмени юмор стал стимулом для творческого развития.

– Придумать удачную шутку сложно, ведь это особый жанр, требующий фантазии и внимания к деталям, – рассказала директор лиги КВН "Тюмень" Лариса Антропова. – То, что зрители видят на сцене, лишь вершина айсберга, от глаз скрыта огромная работа ребят.

Важная для ребят-кавээнщиков способность – готовность к импровизации. Участники клуба часто играют в импровизационный конкурс "Разминка", в котором нужно придумать шутки за 30 секунд, здесь и сейчас. Для ребят постарше проводят конкурсы "Ситуация", когда участники должны разыграть сценку: как в жизни.

В День смеха участники клуба подшучивают друг над другом, родными и друзьями. Шутки как подарки, говорит молодежь.

Теги: КВН
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