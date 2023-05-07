Стали известны итоги четвертьфинала КВН Лиги "Тюмень"

В тюменском Дворце творчества и спорта "Пионер" прошел четвертьфинал КВН Лиги "ТЮМЕНЬ". В составе десяти команд 80 участников.

По результатам 7 место завоевала команда "Кавказский пленник", шестое разделили "Сердечные люди" и "Роза Ветрова", 5 место у сборной "Цветной бульвар", на 4 месте - команда "Камыши", 3 место разделили "Женский проспект" и "Министерство Чего Случилось", 2 место завоевала команда "Че по кайфу", а на первом месте сразу две команды - "Егор и восемь" и сборная ТИУ и ТюмГУ "Так, стоп!".

В полуфинал прошли все 10 команд. В финале будут играть те, кто наберет за сезон большее количество баллов.

"Спасибо новичкам. Особенно хочется отметить команду "МЧС" - хорошо, что параллельно со службой ребята могут пошутить и зарядить позитивом всех вокруг. Добро пожаловать в большой Клуб КВН", - комментирует директор официальной лиги Международного Союза КВН "Запсиб" в Тюменской области Шухрат Маматахунов.

По материалам департамента по спорту и молодежной политике администрации г. Тюмени.