Областной фестиваль команд КВН среди инвалидов открывает новый сезон

Областной фестиваль команд КВН среди инвалидов "Будь в тренде!" пройдет 29 апреля в 15.00 в "Пионере", зрители обещают искрометные выступления более 10 команд из Тюмени и других муниципалитетов.

Выступления участников оценит компетентное профессиональное жюри. Обладатели первого, второго, третьего места и Гран-при станут претендентами на участие в Осеннем Кубке КВН, который состоится в областной столице в октябре. Кроме того, жюри выберут победителей в спецноминациях "Лучшая шутка", "Лучшая актриса" и "Лучший актёр".

Организаторы отметили, что фестиваль КВН направлен на развитие социальной активности инвалидов и их интеграцию в общество. Он является не только эффективной реабилитацией для участников, возможностью продемонстрировать свои исполнительские и профессиональные данные, но и формирует единое социально-культурное пространство, задает особую культуру КВН.