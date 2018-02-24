Тюменские инвалиды развивают предприятие по производству бумажных изделий

В прошлом году в Тюмени на средства субсидии из областного бюджета была запущена линия по производству туалетной бумаги и бумажных полотенец. 75% сотрудников составляют инвалиды. Чтобы выйти на полную мощность и создать новые рабочие места, предприятие готово принимать заказы от учреждений и организаций региона.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, линия открыта в рамках совместной программы Тюменской областной организации Всероссийского общества слепых и ООО "Тюменское предприятие инвалидов по зрению", цель которой — дать работу людям с ограниченными возможностями здоровья.

На полученную из регионального бюджета субсидию в 2,2 млн рублей закупили необходимое оборудование и сырье, подготовили помещение, произвели пусконаладочные работы. Сегодня здесь трудятся 45 человек, 30 из них являются инвалидами.

Как отмечает член Общественного совета при департаменте социального развития Тюменской области Галина Тунгусова, созданные рабочие места способствуют трудовой реабилитации, ведь занятость инвалидов имеет огромный реабилитационный эффект, кроме того позволяет улучшить качество жизни.

Сейчас продукцию предприятия можно купить в сети магазинов "Ирина", социальных учреждениях области, а также в лавке предприятия.

За 2017 год изготовлено и реализовано 100 тысяч рулонов туалетной бумаги и 20 тысяч рулонов бумажных полотенец.