В Тюменском драмтеатре покажут документальные фильмы

Восемь документальных фильмов, снятых при участии Тюменского отделения Союза театральных деятелей, покажут в Тюменском драматическом театре в день выборов, 18 марта. Картины рассказывают истории об актерах и культурных, общественно-значимых событиях страны и региона.

Вообще-то в запасе у председателя нашего Союза, народного артиста страны Владимира Орла – таких лент десять, но показать решено меньше, а именно те, которые артисты смогут по просьбе аудитории легко прокомментировать. Кстати, каждый документальный фильм идет не более получаса, так что можно найти время и отдохнуть в приятной обстановке, пишет "Тюмeнская oбласть сeгодня".

В 2018 году Союзу театральных деятелей России – 141 год. У истоков СТД, в прежние времена – общества взаимовспоможения, стояла актриса Александринского императорского театра Майя Савина и, между прочим, писатель Иван Тургенев! Тюменскому отделению СТД 7 января 2018 года исполнилось 70 лет, но мероприятия по поводу солидной даты назначены на апрель.

"Во второй половине апреля решено провести Всероссийский фестиваль актерской песни. Опыт у нас уже есть! В жюри пригласим специалистов со стороны: например, председателей отделений СТД из Нижнего Новгорода, Томска, Омска, Иркутска, от Тюмени будет Василий Пустыльников, директор театра кукол – это он стоял у истоков конкурса "Почти Belcanto". Споем, вручим благодарственные письма и награды от Александра Калягина, в общем, отметим на славу!", подытожил Владимир Орел.