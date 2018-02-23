Тюменские медучреждения принимают все больше приезжих пациентов

Учреждения, входящие в структуру тюменского Медицинского города, активно развивают направление медицинского туризма. Среди них: "Областная клиническая больница № 1", Медико-санитарная часть "Нефтяник", Онкологический диспансер, Радиологический центр, Морфологический центр и Федеральный центр нейрохирургии.

Как рассказали в пресс-службе губернатора, на днях город Тюмень посетила официальная делегация из Республики Казахстан, побывавшая во всех клиниках Медгорода. В "ОКБ № 1" гостей встречал главный врач Сергей Ярцев, он провел своеобразную экскурсию по отделениям больницы с презентацией ее медицинских возможностей.

Сегодня приоритетное направление клиники - высокотехнологичная медицинская помощь: кардиохирургия, малоинвазивная кардиология, эндокринологическая и торакальная хирургия. Современные технологии позволяют зачастую отказаться от травматичных операций с большими разрезами. В 2017 году коррекцию врожденных и приобретенных пороков сердца у 126 пациентов выполнили с помощью современного оборудования, позволяющего провести операцию с доступом через сосуд.

Также, в "ОКБ № 1" проводятся операции на щитовидной железе без следов на шее. Количество пациентов, получивших высокотехнологичную помощь, ежегодно растет: если в 2016 году их было 3500 человек, то через год – уже более 4500 человек.