Тюменские медучреждения принимают все больше приезжих пациентов

17:29 23 февраля 2018
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t-l.ru

Учреждения, входящие в структуру тюменского Медицинского города, активно развивают направление медицинского туризма. Среди них: "Областная клиническая больница № 1", Медико-санитарная часть "Нефтяник", Онкологический диспансер, Радиологический центр, Морфологический центр и Федеральный центр нейрохирургии.

Как рассказали в пресс-службе губернатора, на днях город Тюмень посетила официальная делегация из Республики Казахстан, побывавшая во всех клиниках Медгорода. В "ОКБ № 1" гостей встречал главный врач Сергей Ярцев, он провел своеобразную экскурсию по отделениям больницы с  презентацией ее медицинских возможностей.

Сегодня приоритетное направление клиники - высокотехнологичная медицинская помощь: кардиохирургия, малоинвазивная кардиология, эндокринологическая и торакальная хирургия. Современные технологии позволяют зачастую отказаться от травматичных операций с большими разрезами. В 2017 году коррекцию врожденных и приобретенных пороков сердца у 126 пациентов выполнили с помощью современного оборудования, позволяющего провести операцию с доступом через сосуд. 

Также, в "ОКБ № 1" проводятся операции на щитовидной железе без следов на шее. Количество пациентов, получивших высокотехнологичную помощь, ежегодно растет: если в 2016 году их было 3500 человек, то через год  – уже более 4500 человек.

Теги: медицина , медицинский город
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