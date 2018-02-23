Школьники Тюменского района поиграли в выборы

Деловая игра "Выборы парламента" и классный час "Время выборов" прошли недавно в нескольких школах Тюменского района. За места в законодательном органе власти сражались четыре партии - либеральная, консервативная, социал-демократическая и партия молодежи, пишет "Мегатюмень".

Проигравших нет: деловая игра полезна для молодых избирателей, их сторонников и последователей. Старшеклассники серьезно окунулись в процесс выборов. Например, на территории Андреевского муниципального образования члены молодежной палаты выборами занимались совместно с учащимися Андреевской средней школы и волонтерским отрядом "LЭДИС". Все участники игры - граждане государства N. В стране действует 4 политических партии: либеральная, консервативная, социал-демократическая и партия молодежи.

Выборы в представительный орган власти - парламент государства N - проходят по пропорциональной системе. В зависимости от количества набранных голосов, распределяются места в парламенте. Голосование осуществляется на основе всеобщего тайного прямого голосования.

В прошедшей игре приняли участие 35 человек, участники разделились на 4 группы, у них один избирательный участок. Роли в партии распределились так: лидер партии - "лицо партии", первый заместитель - "правая рука" лидера партии, идеолог помогает при подготовке речи и агитационных материалов, социальный психолог занимается подготовкой предвыборной программы, следит за освещением всех проблем государства, помогает лидеру выработать пути решения существующих проблем.

Агитаторы занимаются разработкой агитационного материала и параллельно готовят программы, рисуют плакаты, готовят короткие визитки (в том числе кричалки, песни, девизы) в поддержку своего кандидата. После соблюдения всей процедуры подготовки, лидеры партий защищают свою партию, а все граждане государства N голосуют за понравившуюся партию.

Подобные игры прошли в Пышминской, Мальковской и Муллашинской школах.