Тюменская "Богадельня" просит помочь восстановить документы троим постояльцам

Тюменский дом милосердия "Богадельня" собирает средства на оплату госпошлины для восстановления документов троих одиноких и больных постояльцев. Всего требуется 4500 рублей, пишет "Вслух.ру".

Кроме того, тем, кто проживает в доме милосердия постоянно требуются медикаменты, продукты питания и банные принадлежности. Например сейчас тюменцев просят помочь в приобретении мусорных мешков, жидкого мыла и стирального порошка.

Оказывать материальную помощь центру можно и вне зависимости от запросов "Богадельни".Денежные средства на приобретение нужных вещей тюменцы могут перечислить на карту Сбербанка (5469 6700 1319 8711), или привезти непосредственно в "Богадельню", предварительно созвонившись с руководителем по номеру 89097375050.

"Богадельня" - место, где можно бесплатно поесть, взять одежду. Бездомные, малоимущие, инвалиды, дети из неблагополучных семей - здесь выслушают всех. По возможности помогут с работой и восстановлением утерянных документов. Сестры милосердия окажут посильную медицинскую помощь.