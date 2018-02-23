Ялуторовские школьники провели "Один день в армии"

В Памятнинской школе Ялуторовского района прошел патриотический месячник "Святое дело — Родине служить!" в рамках областного проекта "Мы-потомки героев". На прошлой неделе ученики попали на один день в "армию", пишет "Мегaтюмень".



Утро началось с серьезной и очень необычной зарядки, благодаря которой все проснулись и бодрыми отправились на уроки. После первого урока построение на "плацу" (эту роль выполняла рекреация первого этажа) бойцы познакомились с распорядком дня: учебными занятиями, физическими упражнениями и строевой подготовкой, культурной программой (исполнение песен), час солдатского письма (каждый класс готовит треугольник и пишет "Письмо солдату"). Все классы получили от заместителя части форму доклада о построении на прием пищи. Затем началась политинформация, посвященная памятной дате военной истории России.

После просмотра короткометражного фильма "Масштаб 1:42" каждый школьник понял, в чем же состоит героический подвиг крейсера "Варяг". После второго урока прошло коллективное исполнение песни "Катюша", "Три танкиста", "Пусть всегда будет солнце". Получилось очень патриотично и красиво! Прием пищи – по расписанию! Построение и доклад командира класса. "К приему пищи приступить!", "Прием пищи закончить!". И больше никаких разговоров в столовой. На переменах ученики начальных классов все дружно раскрашивали МЕГАраскраску, длина которой составила 15 метров (это длина плаца!), а ученики 3 класса стали участниками флешмоба "Пятиконечная звезда".