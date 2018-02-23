Портал департамента труда помогает работодателям региона

97% работодателей Тюменской области взаимодействуют со службой занятости посредством сервисов интерактивного портала департамента труда в электронном виде, сообщили в пресс-службе губернатора.

Портал знакомит с актуальной информацией, изменениями в законодательстве в сфере занятости и востребованных профессиях, а также дает возможность получать услуги в электронном виде. Работодатели без посещения службы занятости населения могут предоставлять по защищенным каналам связи сведения о потребности в работниках, отчеты о квотировании рабочих мест для инвалидов, информацию о кадровом составе предприятия.

В понедельник, 26 февраля, специалисты Центра занятости населения Уватского района расскажут в рамках Дня кадровика проведут семинар для кадровиков, на котором расскажут о возможностях портала. Начало в 14:00. Мероприятие пройдет по адресу: с. Уват, ул.Октябрьская, д.64а (2-й этаж).

