Отель "Восток" приглашает посетить термальные источники

Отель "Восток" запустил новую услугу – тур выходного дня "Путешествие с Востоком". Уникальный тур включает в себя посещение термальных источников под открытым небом, мастер-классы, обед у костра, дегустацию продукции винного дома "Абрау-Дюрсо" и другие не менее интересные развлечения.

Тур может состоять из трех дней и двух ночей, а также двух дней и одной ночи. В первый день участники посещают минеральный источник "Волна" с финской сауной, мелководной детской зоной и детской площадкой, а также мастер-класс по оформлению десертов gastronomyclubCHEF&FOOD и в завершение дня ужинают блюдами от шеф-повара в сопровождении игристых вин русского винного дома "Абрау-Дюрсо".

Во второй день туристов отвозят в природно-реабилитационный комплекс "Гнездо", где можно насладиться красотами природного ландшафта, принять участие в мастер-классе по изготовлению сувениров из природных материалов и мастер-классе по изготовлению блюд на открытом огне. Затем участники тура отправляются в семейный загородный клуб "Юный геолог" и купаются в минеральном бассейне под открытым небом. Итогом дня становится ужин от шеф-повара.

В третий, завершающий день гостям предложат обзорную экскурсию по исторической части города Тюмени в районе набережной реки Тура "Тюмень-мое достояние". Опытный экскурсовод покажет исторические здания и храмы, памятники деревянного зодчества, каменные купеческие усадьбы, незабываемой останется пешеходная прогулка по единственной в России четырехуровневой исторической набережной.

Отель "Восток" приглашает всех желающих отдохнуть и принять участие в туре выходного дня. Тур считается состоявшимся при наличии группы не менее чем из пяти человек. Необходима предварительная запись. Подробная информация по телефонам 8 (3452) 686-111 и 8-922-076-22-47. Тур выходного дня станет отличным подарком для близких и друзей.