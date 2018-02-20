Тюменский драмтеатр оказался популярнее филармонии и "Нефтяника"

По результатам опроса, проведенного на странице сообщества "Афиша Тюмень | КтоКуда72" в социальной сети "ВКонтакте", самым популярным учреждением Тюменского концертно-театрального объединения среди подписчиков является драматический театр.

Такой вариант ответа на вопрос "Что вы чаще посещаете?" предпочли почти 60% проголосовавших. Подписчица сообщества Vera Vera дополнила свой выбор комментарием: "Сегодня были на спектакле "Он, она, окно, покойник". Посмеялись от всей души! Полный зал! А это около 700 человек!".

На втором месте в рейтинге расположилась Тюменская филармония, посещать концерты и спектакли в которой предпочитают около 25% участников опроса. С результатом 11,7% голосов на третьей строчке оказался Дворец культуры "Нефтяник".

Тюменский театр кукол и Тобольский драматический театр набрали наименьшее количество голосов. Возможно, связано это лишь с меньшей по массовости аудиторией.

Отметим, что в опросе фигурировали только учреждения, являющиеся структурными подразделениями Тюменского концертно-театрального объединения. В прошлом году его сотрудники провели более 2,5 тысяч мероприятий, а посетило их в общей сложности свыше 650 тысяч зрителей.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.