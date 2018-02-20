В Тюменской области готовятся к раннему началу пожароопасного сезона в лесах

На минувшей неделе вопросы готовности к пожароопасному сезону на рабочей встрече обсудили представители департамента лесного комплекса Тюменской области и действующих арендаторов лесных участков.

Как было отмечено на заседании, в этом году количество снежного покрова в тюменских лесах невелико, и, учитывая прогноз погоды, пожароопасная обстановка там может сложиться ранней весной. Поэтому все задействованные в этом силы, в том числе и арендаторы, должны показать свою готовность уже сегодня, отмечают специалисты. Лесники уже начали соответствующие проверки. В ходе выездов проверяются планы тушения лесных пожаров, наличие и исправность противопожарного инвентаря и техники, средств пожаротушения.

По данным проверок, в целом вся необходимая для пожаротушения техника, оборудование и снаряжение в соответствии с утвержденными нормами, проектами освоения лесов у арендаторов имеется и находится в исправном состоянии, сообщают в департаменте лесного комплекса Тюменской области.