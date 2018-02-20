В праздники изменится график работы тюменских поликлиник

В грядущие праздничные и выходные дни все муниципальные поликлиники Тюмени будут работать в соответствии с утвержденным графиком.

24 февраля, 9 и 10 марта поликлиники работают с 9 до 16 часов. Прием пациентов проведет дежурный врач. В поликлиниках в это время будут работать процедурный и перевязочный кабинеты, клинико-диагностическая лаборатория, рентгенологическое отделение и кабинет ЭКГ. Также по утвержденному графику будут вести прием узкие специалисты и работать отделение неотложной помощи.

23 и 25 февраля, 8 и 11 марта лечебные учреждения будут работать с 9 до 12 часов. Нуждающихся в медицинской помощи примет дежурный врач. Будут работать по утвержденному графику процедурный и перевязочный кабинеты, отделение неотложной помощи.

Что-либо уточнить можно в каждом лечебно-профилактическом учреждении.

Тюменцам напоминают номера телефонов скорой помощи: при звонке со стационарного телефона — 03, при звонке с сотового телефона — 103.