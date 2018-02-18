Лучшие тюменские юнармейцы отправятся на всероссийский патриотический форум

Восемь лучших юнармейцев Тюменской области, выбранные на конкурсной основе, станут участниками первого Всероссийского молодежного патриотического форума, который состоится 22-23 февраля в парке "Патриот".

Форум объединит восемь тысяч лучших представителей молодежного движения из всех регионов страны, общественных объединений и клубов патриотической направленности.

Также стало известно, что наставником Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" стал Народный артист России, председатель Союза кинематографистов Никита Михалков, пишет ИА "Тюменская линия".



Задача форума – не только рассказать об основных достижениях юнармейского движения, направлениях деятельности, но и обсудить перспективы его развития, заинтересовать еще большее число детей и подростков увлекательной, многогранной жизнью "Юнармии". Программа включает встречи с успешными людьми и мастер-классы с олимпийскими чемпионами, деятелями культуры, учеными, космонавтами, известными журналистами и блогерами, артистами, а также погружение в виртуальную реальность, управление дронами и сборка моделей самолетов, изготовленных на 3D-принтере. Завершится мероприятие большим праздничным концертом с участием российских звезд.