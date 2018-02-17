Музыкальный фестиваль Владимира Спивакова пройдет в Тюменской филармонии

Музыкальный фестиваль "Владимир Спиваков приглашает…" пройдет в Тюменской филармонии с 25 по 27 марта. Тюменским слушателям и гостям города будут представлены три программы, сообщили в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения.

За время фестиваля будет исполнено более десяти шедевров мировой классической музыки, выступит три выдающихся солиста современности.

В первый день фестиваля, 25 марта, слушателей филармонии ждет программа "Сокровища и раритеты бельканто" - увертюры и арии из опер Россини, Беллини, Доницетти. Дирижер – народный артист СССР Владимир Спиваков. Солист – артист театра Новая опера, приглашенный солист Большого театра Василий Ладюк (баритон).

Во второй день, 26 марта, прозвучат произведения Дмитрия Шостаковича. За дирижерским пультом - Владимир Спиваков. Солист – стипендиат главы Республики Башкортостан, фондов Владимира Спивакова и "Новые имена" Тимофей Владимиров (фортепиано).

Закрытие фестиваля пройдет 27 марта. В программе: Гершвин - Сюита "Американец в Париже", фантазия для трубы и симфонического оркестра Postcards from New Orleans* (*Открытки из Нового Орлеана), аранжировка Вадима Эйленкрига – Игоря Кадомцева. Дирижер - Владимир Спиваков. Солист экстраординарный джазовый трубач, ставший первопроходцем в работе с электронными музыкантами Вадим Эйленкриг (труба). Своим главным джазовым университетом Вадим Эйленкриг считает знаменитый Биг-бэнд Игоря Бутмана, в котором он солировал целых 10 лет, сообщает пресс-служба Тюменского концертно-театрального объединения.