Кинотеатр "Премьер" разыгрывает билеты на премьеру фильма "Все деньги мира"

21 февраля в 20:00, на день раньше российского проката, кинотеатр "Премьер" в Тюмени покажет криминальный триллер режиссера Ридли Скотта "Все деньги мира".

Сюжет фильма основан на книге Джона Пирсона "Пол Гетти: мучительные миллионы" и по реальным событиям, когда в 1973 году был похищен внук Жана Пола Гетти, богатейшего бизнесмена в истории. Главные роли исполнили Мишель Уильямс, Марк Уолберг и Кристофер Пламмер.

О сюжете:

Во всем мире не было человека богаче, чем Пол Гетти. Принадлежать к его роду – все равно что быть богом. Однако, когда в Риме неизвестные похищают его внука, нефтяной магнат, ко всеобщему шоку, наотрез отказывается платить выкуп. И тогда единственной надеждой для матери мальчика становится таинственный сотрудник службы безопасности самого Гетти.

Фильм получил номинации на "Оскар" и BAFTA в категории "Лучшая мужская роль второго плана" (Кристофер Пламмер), а также был номинирован на "Золотой глобус" за лучшую режиссуру (Ридли Скотт), лучшую женскую роль в драме (Мишель Уильямс) и лучшую мужскую роль второго плана (Кристофер Пламмер).

Спешим сообщить: билеты на премьерный показ не продаются, их можно выиграть в официальном сообществе Премьер в ВК: https://vk.com/kinoteatr_premier

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