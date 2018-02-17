На фестиваль комиксов в Тюмени пригласят иностранных художников

Фестиваль комиксов в Тюмени Comic Arts Tyumen пройдет с 31 марта по 1 апреля. Независимые авторы, иллюстраторы и издатели комиксов из Росси и зарубежья соберутся на площадке скейт-парка SibSub.

Как сообщает "Вслух.ру", в программе фестиваля: большая ярмарка независимых издателей и комиксистов; лекции и мастер-классы; публичные дискуссии и интервью с профессионалами.

Вход на мероприятие будет свободным для всех желающий, однако организаторы обращаются за помощью к неравнодушным жителям - фестивалю необходима поддержка. Финансовые средства, в первую очередь, потребуются для оплаты приезда иностранным участникам.

Связаться с организаторами и следить за информацией о фестивале можно в группе в ВК: https://vk.com/comicartstmn.