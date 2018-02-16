На тюменском JuniorSkills школьники поработают над умным домом

Четыре команды примут участие в региональном чемпионате JuniorSkills Тюменской области по компетенции "Интернет вещей". В зависимости от возрастной группы им предстоит разработать проект парковки или умного дома.

"Это сравнительно новое, но невероятно востребованное направление деятельности. В образовательной среде оно сейчас только начинает развиваться, поэтому участников в компетенции немного, но мы ожидаем хороших результатов в обеих возрастных группах, — рассказывает главный эксперт компетенции, ведущий специалист ЦРТ и Асу ГАУ ДО ТО "РИО-Центр" Юрий Зырянов. — Ребятам помладше придется проявить фантазию, им будут даны различные устройства, с применением которых нужно собрать модель парковки, но конкретных требований к заданию нет. Старшей группе будет дано более структурированное задание. Главное – правильно выстроить систему, чтобы работали все датчики".

Участники чемпионата по компетенции "Интернет вещей" продемонстрируют знания и умения, которые могут быть использованы при проектировании инженерных решений, разработке решений предпродажной проработки, в работе системного администратора настройки сетевого взаимодействия, инженера связи или инженера-радиоэлектронщика.

Открытый региональный чемпионат JuniorSkills пройдет в Тюмени на базе дворца творчества и спорта "Пионер" с 18 по 22 февраля. Конкурс пройдет по шести компетенциям: инженерный дизайн (CAD), мобильная робототехника, прототипирование, нейротехнологии, интернет вещей, агрономия.