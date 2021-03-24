Тюменцев приглашают на бесплатный онлайн-курс для начинающих IT-предпринимателей

Второй блок бесплатного онлайн-курса мастер-классов "Твое будущее" пройдет 28 марта с 11.00 до 13.00 и будет посвящен тем, кто хочет первый раз открыть свое дело, и тем, кто собирается связать свое профессиональной будущее с программированием и IT.

"К сожалению, эпидемиологическая ситуация прошлого года не позволила нам провести мотивационный форум для подростков Rocket Forum офлайн, с мастер-классами и тренингами, как это было в 2019 году, — рассказывает организатор обучающего курса, депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова. — В ноябре 2020 года в онлайн формате мы встретились с нашими участниками только на лекционной площадке. Но практических вопросов к гостям было очень много. И тогда мы решили организовать целый онлайн-курс мастер-классов "Твое будущее". Статистика просмотров первой трансляции курса и то количество вопросов, которое мы получили, подтверждают, что темы актуальны и востребованы в подростковой среде. Уверена, что интерес к курсу будет расти с каждой трансляцией!"

28 марта в 11.00 директор коммуникационного агентства "Пионер" Полина Гаранина расскажет, что убивает start-up и как этому помешать. Полина ответит на вопросы:

- Легко ли быть "стартапером"?

- Что убивает молодой бизнес, а что делает его сильнее?

- Три волшебных формулы, которые спасут и в бизнесе, и в личной жизни.

Во второй части обучающего семинара, с 12.00 сооснователь и технический директор Rebrandy.co Алексей Томилов ознакомит всех с профессиональными отраслями ИТ-индустрии и расскажет про актуальность этой профессии. Ответит на вопросы: не перенасыщен ли рынок; с чего начать, если хотите стать программистами; обзор популярных языков программирования; перспективы карьерного роста в профессии; зачем программистам умение общаться; на что обратить внимание при обучении; на чем заработать деньги новичку?

Трансляция будет доступна по ссылке. Здесь же можно ознакомиться с записью первого блока лекций, которые были посвящены финансовой грамотности подростков и грамотному составлению резюме.