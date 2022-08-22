На тюменском INNOWEEK выбрали самые перспективные стартапы

INNOWEEK 2.0, где у разработчиков инновационных проектов есть все шансы встретить потенциальных инвесторов, получить субсидию на развитие проектов, найти партнеров в очередной раз пошел в Тюмени.

На форум было подано 352 заявки со всей России, 50 стартапов вышли финал со своими инновационными разработками в направлениях.

Инвесторы совместно с экспертами и представителями правительства Тюменской области определили наиболее инвестиционно-привлекательные проекты, которые стали победителями в этом году.

В направлении E-commerce лучшими признаны проекты "Поисковая тендерная ERP-система "EwA zakupki" (ООО "EA TEHДЕР") и "Slider" (ООО "Слайдер презентации").

В направлении "Строительство и девелопмент, Buildtech стартапы" эксперты сочли перспективными проекты "КАВИТЕХ" (АО "НПО "КАВ-ЭКО"), "Модульные системы кровельного озеленения" (ООО "ИнтелУф-Тюмень"), "Мобильная установка для проведения статических испытаний грунтов сваями и штампами" (ООО "НПК "Геотехника 72"), "Производство химического анкера" (ООО "Руссполи").

В Fintech победили "MUST - платформа страховых и финансовых сервисов для грузовых автопарков" (АО "МАСТ РУС"), "FINLEO" (ООО "Консалтинговая группа "Атом"), "Доработка промышленного образца ПО цифровой платформы на основе инновационного алгоритма по транспиляции файлов в базы данных" (ООО "Институт оценки информации").

В направлении "Метавселенная и Gamedev" лучшими признаны проекты "GLOWING EYES" (ООО "МЭЙК"), "Татария: Забытая Быль" (ООО "Сиридар").

В Технопарке отмечают, что переговоры по дальнейшему взаимодействию инвесторов и победителей.