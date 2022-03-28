Тюменцы создали "Люсю" и собираются предложить этот проект всей России

Тюменский Технопарк принял в ряды резидентов компанию "Миллион", разработавшую платформу "Lusya Services". Руководителем компании и создателем проекта является Павел Давыдовский. Мы попросили Павла рассказать, почему он назвал приложение Люсей, как с помощью сервиса предприниматели могут повысить качество услуг и чем он удобен для потребителей.

- Почему маркетплейс вы назвали Lusya Services?

- Как альтернативный вариант Сири. Простое русское имя Люся. Люся, запиши! )Хотели, чтобы у программы было имя. Не просто безликая программа, а программа с душой. С душой прекрасного администратора Люси. В эпоху ИТ-технологий, когда люди всё больше уходят в социальные сети, приятно осознавать, что записывает тебя на услугу Люся.) Ещё мою жену зовут Люся. Я её так люблю, что решил назвать её именем маркетплейс.

- Это рабочее приложение или тестируете еще?

- Приложение рабочее, прототип прошел тестирование. Первый релиз приложения вышел 2 января 2022 года. Со дня на день выходит релиз 2.0 со всеми доработками. Главное изменение касается оплаты. Мы интегрируемся с Тинькофф. Они нам предоставили свой платежный сервис для маркетплейса. Клиент выбирает услуги от разных продавцов в одну корзину и оплачивает одним платежом. На стороне банка все платежи разделяются и, за вычетом комиссии банка и нашей платформы, уходят на счета продавцов услуг. Чеки формирует банк без нарушения ФЗ-54. Бизнес платит всего 8% с каждой транзакции. Такая система сплит-платежей появилась буквально в конце 2021 года.

- Есть фирмы, которые уже пользуются приложением? Какая статистика по количеству пользователей?

- Сейчас в тестировании принимают участие шесть тюменских компаний. Сотни пользователей зарегистрировано в приложении.

- Считаете, что сервис будет востребован у поставщиков и потребителей услуг?

- Функционал приложения позволяет полностью отказаться от администраторов. Внутри сервиса "вшита" система crm нашего изобретения, что позволяет искать, записываться и оплачивать услуги, а интеграция с умным замком позволяет заходить в заведение по персональному коду. Так что администратор - такой многофункциональный человек, который принимает одежду, выдает ключи, записывает и принимает оплату, не нужен, всё делает сервис. Возможно, администратор нужен для создания атмосферы: приятная беседа, кофе, улыбка… Но для малобюджетной организации найти на небольшую зарплату человека с нужными компетенциями сложно, поэтому этот сегмент в заведениях, оказывающих услуги, как правило, отстает. Потребителю услуг "Люся" удобна тем, что в одно приложение он может собрать все услуги, которыми пользуется: образование, спорт, красота, досуг и отдых.

- Ваш проект - только региональная история, или вы планируете его масштабировать на страну?

- С запуском второго релиза мы выходим на всю Россию. У нас всё готово для выхода. В команде порядка 40 человек, с аутсорсингом (программистами и отделом маркетинга). Головной офис в Тюмени, часть сотрудников - в Москве.

- Вы заявляете, что "Люся Сервис" - первый в России маркетплейс услуг с простой автоматизацией для бизнеса и удобной онлайн-записью для клиентов. Откуда такая уверенность?

- Все конкуренты находятся в плоскости систем crm. Это программы по взаимодействию с клиентами. Но универсальной онлайн-площадки, где встречаются бизнес, оказывающий услуги, и клиенты, потребляющие услуги, еще нет. У нас мобильное приложение для клиентов, мобильное приложение для сотрудников, административная панель для владельцев бизнеса, сайт с мобильными версиями (в разработке) и все это объединяется в "Люся Сервис". Мы далеки от мысли, что никто не думает о реализации такого сервиса, но на рынке пока мы будем пионерами. Скорее всего, это связано с отсутствием технической возможности. Сейчас такая возможность появилась. Хотя мы занимаемся этим проектом уже год.

- До "Люси" вы уже запускали какие-то платформы, сервисы или мобильные приложения?

- Для нашей компании это первый реализованный стартап.

- Компания "Миллион" с "Люсей" стала резидентом Технопарка. Что дает этот статус и на какую поддержку вы рассчитываете в данном случае?

- Статус резидента Технопарка дает нам понимание, что мы двигаемся в правильном направлении. Мы прошли экспертный совет Технопарка, а это уже достижение. Технопарк даст нам выход на резидентство Сколково. Для нас это принципиально, потому что мы выходим на весь российский рынок. Безусловно, мы ожидаем помощь в получении государственной поддержки в софинансировании проекта, субсидий и грантов.