Минцифры РФ завершает разработку Стратегии развития отрасли связи до 2035 года

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 7 ноября провел заключительную стратегическую сессию по разработке Стратегии развития отрасли связи до 2035 года, направленной на обеспечение качественной связью и доступом к Интернету и граждан, бизнеса, промышленности и вообще всей территории страны, а также строительсво информационной инфраструктуры на основе отечественных систем и оборудования. сообщает пресс-слжуба Минцифры РФ.

Подготовка документа велась правительством по поручению президента Владимира Путина. По данным Минэка РФ, потребность отрасли в инвестициях до 2035 года может составить порядка 13 триллионов рублей.

"Стратегия готовилась всей отраслью совместно с российскими компаниями, профильными экспертами, ассоциациями. Работа была организована в 10 группах по основным направлениям: "Фиксированная связь", "Мобильная связь", "Спутниковая связь", "Научное развитие", "Кадровый потенциал" и другим. Документ также прошёл общественное обсуждение", - отметил в комментарии по итогам стратсессии вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По словам министра, реазлизация стратегии обеспечит "национальный контроль, устойчивость системы электросвязи, и конечно, технологический суверенитет, а такженеобходимых для этого высококвалифицированных специалистов":

Результаты этой стратегии к 2035 году позволят иметь на территории страны интернет на скорости от 1 Гбит/с практически для всей территории (98% домохозяйств), рост скорости мобильного Интернета в среднем до 125 Мбит/с, покрытие для 60% населения сетями 5G, обновление нашей орбитальной группировки спутников. Особое внимание уделено увеличению и укреплению уровня защиты от кибератак и обеспечению технологического суверенитета всей отрасли.

На заключительной стратсессии одобрены представленные подходы, и в ближайшее время Стратегия должна быть утверждена. Минцифры России совместно с заинтересованными ведомствами подготовят соответствующий план мероприятий по её реализации и представят в Правительстве, сообщил вице-премьер.