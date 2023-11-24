Тюменцы оформили IT-ипотек почти на 0,5 млрд рублей

С августа в Тюменской области в ВТБ наблюдают высокий спрос на программу ипотеного кредитовалия для специалистов IT-отрасли. Рекордный объем выданной ИТ-ипотеки пришелся на сентябрь, тогда специалисты в сфере информационных технологий оформили в банке сделки на 117 млн рублей. Общая сумма выдач таких жилищных кредитов с начала года составила почти 500 млн рублей, сообзает пресс-служба ВТБ

Самые дорогостоящие квартиры тюменские программисты покупали в апреле и в августе.

По данным ВТБ, рекордный объем выданной ИТ-ипотеки пришелся на сентябрь, тогда специалисты в сфере информационных технологий оформили в банке сделки на 117 млн рублей. В октябре объем ИТ-ипотеки в регионе снизился до уровня августа и в 5,5 раза превысил январские показатели.

"В эти месяцы средний размер кредита доходил до 9 млн рублей. Минимальный чек ИТ-ипотеки был в феврале и составлял 3,8 млн рублей. С сентября и до сих пор тюменцы оформляют такие кредиты в среднем на 5,8 млн рублей. Эта сумма на 45% больше среднего размера обычной ипотеки и сопоставима с той, которую оформляют жители нашего региона на строительство собственного дома", – отмечает управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов.

Доля ИТ-ипотеки, несмотря на высокий спрос и субсидируемую ставку, в нашем регионе невелика и занимает чуть более 2% в общем объеме ипотечных выдач. Это объясняется целевым характером программы и высокими требованиями к заемщикам: определен уровень дохода и обязательная аккредитация компании-работодателя в Минцифры РФ. При этом около 100 семей ИТ-специалистов в Тюменской области оформили сделки в ВТБ и в этом году уже смогли улучшить жилищные условия с господдержкой.