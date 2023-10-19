Кухарук рассказал, как ИИ облегчает жизнь тюменцев

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В Тюмени реализуется несколько масштабных проектов с использованием искуственного интеллекта (ИИ), в первый день форума "Инфотех-2023" глава города Руслан Кухарук расскзал гостям и участникам выставки, вчисле которых был и глава Минцифры РФ Максут Шадаев, об эффекте от внедрения ИИ в повседневную жизнь горожан, сообщил глава города в своем телеграм-канале.

Информационная система мониторинга транспортной ситуации - один из таких примеров. Сбор и анализ видеопотоков со 108 камер осуществляется с помощью нейросети. В автоматическом режиме происходит подсчет различных параметров, по результатам которых аналитики вносят изменения в схемы движения общественного транспорта на конкретных участках дорог.

Система "Безопасный город" продолжает развиваться. Сейчас в нее заведено более 5 тысяч камер, 374 – с функцией биометрического распознавания лиц. За 9 месяцев 2023 года с ее помощью задержано 49 лиц, из них 25 находились в федеральном розыске.

"Цифровой двойник города Тюмени" - проект, учтастие в реализации которого примет Сбер. В этом программном продукте уже есть несколько слоев, уже сейчас он облегчает работу квартальных и позволяет контролировать выполнение правил благоустройства.

"Мы ориентированы на то, чтобы ИИ мог эффективно помогать городским службам, способствуя упрощению процессов, связанных с текущим содержанием дорог, позволял более оперативно реагировать на ДТП, отслеживал выполнение заданий по устранению замечаний подрядчиками", - отметил Руслан Кухарук.

Глава города подчеркнул, что все сервисы ориентированы на то, чтобы помогать жителям. В свою очередь муниципалитет с подведомственными службами, получая обратную связь, которая поступает от тюменцев, совершенствует системы и оказывает услуги более оперативно и качественно.