В Тюмени будущие архитекторы могут получить дополнительные баллы для поступления

В Тюменской области продолжается отборочный этап межрегиональной олимпиады школьников "Архитектура и искусство". Она ежегодно проводится среди учащихся 8–11 классов общеобразовательных школ. Один из организаторов олимпиады — Институт архитектуры и дизайна ТИУ. Ее победители и призеры получат преимущество при зачислении в опорный вуз на соответствующий профиль в 2018 году.

Олимпиада проводится в два этапа по творческим предметам "Рисунок" и "Композиция", учитывающим специфику направлений "Архитектура" и "Дизайн архитектурной среды". Первый отборочный заочный этап в формате онлайн тестирования завершится 28 февраля 2018 года. Для участия в нем нужно зарегистрироваться по ссылке. Результаты первого этапа будут размещены на сайте ТИУ не позднее 15 марта 2018 года.

Очный этап, состоящий из конкурса по комплексу предметов (рисунок, композиция), будет проведен 26 и 28 марта в аудиториях Института архитектуры и дизайна. Для участия в заключительном этапе будут приглашены победители и призеры первого отборочного этапа. По результатам второго этапа будут выявлены победители и призеры олимпиады.

Согласно правилам приема в вуз на 2018 учебный год, победители и призеры получат максимально высокие баллы к индивидуальным достижениям – 10 баллов и 8 баллов соответственно. Баллы, полученные за индивидуальные достижения, позволяют абитуриентам занимать более высокие строки в рейтинге поступающих и дают преимущества при зачислении.

Как сообщили в пресс-службе ТИУ, в олимпиаде уже приняли участие более 300 участников из 39 регионов РФ. Помимо участников из Тюменской области и соседних регионов, таких как ХМАО, ЯНАО, Курганская область, Омская область, в олимпиаде поучаствовали школьники из Приморского и Краснодарского края, Республики Крым, Северной Осетии-Алании, Якутии и других регионов.