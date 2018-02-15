Тюменский киночетверг: муми-тролли, номинант на Оскар и авторское российское кино

Мультфильм о муми-троллях по мотивам историй финской сказочницы Туве Янссон, номинант на Оскар, авторское российское кино - и это не все сюрпризы этой недели. Обзор киноновинок представляет сообщество "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

Финские мультипликаторы в союзе с польскими коллегами перенесли на экран истории о муми-троллях финской писательницы Туве Янссон. Зрители старшего возраста, отправляясь на просмотр "Муми-троллей и зимней сказки", наверняка вспомнят серию советских мультфильмов об этом сказочном семействе.

Муми-троллю не спится, и вместо того, чтобы впасть в спячку, он решает познакомиться с зимой. Встречая странных существ, блуждающих по заснеженной долине муми-троллей в зимнем сумраке, главный герой пытается узнать, что же такое – Рождество, и почему все его так ждут.

Окунуться в мир моды пятидесятых годов приглашает режиссер Пол Томас Андерсон. Знаменитый кутюрье Рейнольдс Вудкок создаёт наряды для коронованных особ, звёзд кино шоу-бизнеса. Его клиентки – светские львицы и богатых наследниц.

Рейнольдс Вудкок купается в лучах славы, но его жизнь кардинально меняется после встречи с молодой и своенравной девушкой Альмой, которая становится его музой. В роли кутюрье оскароносный Дениэл Дей-Льюис. Фильм "Призрачная нить" получил 6 номинаций на премию "Оскар" 2018 года.

Кинотеатр "Азбука кино" в Фаворите покажет авторскую работу режиссера Валерии Суворовой "Язычники". Через десять лет после скитаний по святым местам в семью возвращается бабушка. В ее отсутствие, жизнь в семье совсем разладилась. Глава семьи - музыкант, лишился работы, его жена мучается на тяжелой работе, в доме нескончаемый ремонт, который никак не закончит делать выпивающий сосед по кличке Боцман. С возвращением бабушки в лучшую сторону меняется жизнь домочадцев. Вот только внучке Кристине бабушкина активность принесет несчастье.

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