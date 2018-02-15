Тюменцев ждут на Масленицу в усадьбе Колокольниковых

Выставка-ярмарка "Широкая масленица" пройдет в музее "Усадьба Колокольниковых" 17 и 18 февраля. Для посетителей приготовят увлекательную программу: кукольные спектакли, мастер-классы по изготовлению сувениров, блины и многое другое.

17 февраля для юных посетителей мастер-класс по росписи деревянной игрушки проведет тюменский реставратор и резчик по дереву Святослав Шитов. В 12:00 и 15:00 для ребят пройдет кукольное представление "Заколдованная королевна".

18 февраля состоятся проводы Масленицы. На 14:00 намечено подведение итогов конкурса "Широкая масленица" и награждение победителей. В программе — выступление театра танцев "Капсула". В 15:00 гостей ждет кукольное представление Сказка о попе и о работнике его Балде. Также для ребят проведут мастер-класс "Лоскуток за лоскутком".

Стоимость билета на кукольный спектакль — 150 рублей. Предварительная запись по телефону 8 (3452) 46-49-63.

Фото: группа "Тюменская деревянная игрушка" / vk.com