Tyumen Cyber Fest 2018 пройдет на площадке Легкоатлетического манежа

Порядка пяти тысяч человек примут участие в фестивале Tyumen Cyber Fest 2018. Масштабное событие в мире компьютерного спорта России состоится в Тюмени 17–18 марта.

Tyumen Cyber Fest 2018 пройдет на площадке Легкоатлетического манежа. Здесь будут соревноваться по пяти самым популярным киберспортивным дисциплинам – World of Tanks, CS:GO, Tekken7, DOTA2 и PUBG. Призовой фонд составит один миллион рублей. Помимо соревнований, гостей фестиваля ждут интерактивные площадки, выступление звезд шоу-бизнеса.

До мероприятия остается чуть более месяца, однако организаторы советуют командам приступить к тренировкам уже сейчас и не пропустить старт регистрации, которая открывается 15 февраля.

"С 2016 года киберспорт в России стал официально признанным видом спорта. Тюменские киберспортсмены достойно выступают на российских соревнованиях, но всегда есть возможности для роста. Наши цели – сделать местные команды еще более конкурентоспособными, найти новых талантливых игроков, а в перспективе – превратить Тюмень в один из центров киберспорта в России", – рассказал куратор проекта Роман Чуйко.

В декабре 2017 года в Технопарке проходил Тюменский киберспортивный форум. В мероприятии приняли участие не только жители региона, но и гости из Курганской, Новосибирской и других областей — всего около тысячи человек.