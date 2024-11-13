Тюменские ветераны СВО готовятся побороться за Кубок защитников Отечества

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Делегация Тюменской области в составе шести ветератов СВО участвует во Всероссийском комплексном физкультурном мероприятии "Кубок Защитников Отечества", соревнования по пулевой стрельбе, армрестлингу, стрельбе из лука, пауэрлифтингу, настольном теннису и волейболу сидя пройдут с 14 по 17 ноября в "Сириусе" (Сочи).

За регион на соревнованиях выступят Андрей Пиминов, Денис Метлев, Равиль Курмакаев, Алексей Золотов и Виталий Суровнев. Возглавит команду Герой России Рустам Сайфуллин, соревноваться они будут в армрестлинге, стрельбе из лука, настольному теннису и пауэрлифтингу.

Организаторами выступают фонд "Защитники Отечества", Минспорта России, Паралимпийский комитет России, Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, администрация федеральной территории Сириус и Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края.