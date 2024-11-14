Рустам Сайфуллин возглавил тюменскую команду на соревнованиях ветеранов СВО

Спорт помогает не только физически, но и духовно, и морально, уверен Герой России Рустам Сайфуллин - второй год подряд он возглавляет тюменскую команду ветеранов специальной военной операции на всероссийских соревнованиях.

Организаторами физкультурного мероприятия "Кубок Защитников Отечества" являются Госфонд "Защитники Отечества" и Паралимпийский комитет России. Самое важное в нем то, что в мероприятия вовлекаются те, кто пережил тяжелые ранения и находит в себе силы для поддержки других людей, считает Сайфуллин.

Сам Рустам Сайфуллин будет выступать в пауэрлифтинге — жим штанги лёжа. В прошлом году на межрегиональных соревнованиях "Кубок Защитников Отечества", которые проходили в Уфе среди команд Приволжского и Уральского федеральных округов, он занял первое место в настольном теннисе среди сидящих спортсменов и второе — в пауэрлифтинге.

В тюменском филиале фонда "Защитники Отечества" напомнили, что Герой России Рустам Сайфуллин является настоящим примером мужества и невероятной силы духа для всех. Во время СВО дважды получал серьёзные ранения, но каждый раз продолжал управлять полком. Во время освобождения Луганской народной республики полковник Рустам Сайфуллин руководил переправой российских войск через реку Северский Донец под непрерывным обстрелом. Снарядом ему оторвало обе ноги, но ещё целый час он продолжал обеспечивать продвижение колонны. После многочисленных операций Рустам Галиевич вернулся из госпиталя и активно занялся спортом.