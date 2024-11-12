Тюменцы завоевали одно золото и два серебра всероссийских стартов по муайтай

В Кемерово прошли всероссийские соревнования и первенство страны по муайтай, посвященные памяти кузбасских спортсменов, павших за Отечество. Более 670 участников из 34 регионов России, включая Тюменскую область, приняли участие в турнире.

Во всероссийских соревнованиях тюменец Владимир Иванов победил в весовой категории 50 кг среди юношей 10-11 лет. В возрасте 16-17 лет в категории 67 кг завоевал серебро и выполнил норматив "Кандидата в мастера спорта" Сергей Лыжин. Тренирует спортсменов Роман Рассказов.

Николай Тарасов на первенстве России занял второе место в весе 54 кг среди молодых людей 18-23 лет. Тренер Николая - Константин Филиппов.

Директор ТРОО "Спортивная федерация муайтай" Максим Ильиных отметил, что это были первые всероссийские старты для многих юных спортсменов, которые, несмотря на недостаток опыта, смогли показать хорошие результаты. Он также сообщил о планах отправить сильнейших тюменских бойцов на "Кубок Содружества", который пройдет в Нижегородской области в декабре.