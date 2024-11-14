Тюменские спортсмены-инвалиды посоревнуются в аэротрубе

В Тюмени для спортивных людей с поражением опорно-двигательного аппарата запустили социальный проект "Летать легко" - турнир по полетам (аэротрубные дисциплины парашютного спорта) для первой спортивной сборной пройдет 17 ноября, для второй - 5 декабря.

Участники уже подготовились к состязаниям и разделились на две группы летунов. В первую группу входят спортсмены, занимающиеся без надсмотра, а во вторую — участники с тяжелой формой инвалидности, которых курируют профессиональные врачи и психологи. Мероприятие проведут в аэротрубе FlyFamily (ул. 30 лет Победы, 7/43, Тюмень).

Помимо знакомства с новым видом спорта, участники турнира пообщаются с чемпионами, посмотрят "шоу инструкторов".

Проект реализуется уже второй год при грантовой поддержке губернатора Тюменской области.

"Все началось с того, что я попробовала полетать в аэротрубе и почувствовала тонус своих мышц, как прибавились мои силы, после чего я даже начала ходить без костылей. Так и родилась идея проекта. В течение его реализации многие ребята увидели свои улучшения, как и их врачи. Поэтому могу с уверенностью сказать, что данные мероприятия не только интересны и увлекательны, но и полезны! - поделилась руководитель проекта Анна Миркина.